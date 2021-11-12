Jandarma personeli “Geleceğe Nefes” Projesi kapsamında bin 500 ağaç dikti

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın'ın da katılımıyla jandarma yerleşkesinde fidan dikme programı düzenlendi. Düzenlenen törende ilk fidanı İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın dikti.

Jandarma personellerinin katılımıyla düzenlenen program kapsamında bin 500 fidan toprakla buluştu.

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