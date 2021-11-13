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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Teşkilat Akademisi Nevşehir'de başladı

İHA

AK Parti Teşkilat Akademisi Nevşehir'de başladı

AK Parti ArGe ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Nevşehir’de başladı.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen teşkilat akademisine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız'ın yanı sıra Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve çok sayıda partili katıldı.
Basına kapalı yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, "Programda birçok başlık var. O başlıkları Türkiye’nin gelişimi üzerine, ilerlemesi, dönüşümü üzerine ve büyürken nasıl değişiyor, değişirken nasıl büyüyor, bunu sessiz devrimlerle beraber nasıl gerçekleştiriyor, bunu Nevşehir teşkilatımızla paylaştık. Aslında bu son 20 yıl içerisinde Türkiye’de yapılanları, zaman zaman bu yapanlar tarafından dahi unutulduğunu burada bir kez daha söylemek zorundayım. Hafızamızı bu manada yenilememiz lazım. Bundan 30 yıl önce Türkiye’nin hali neydi, 20 yıl önceki, 10 yıl önceki, şimdiki hali ve hedeflerimiz bizim misyonumuz, vizyonumuz bunların her birisini farklı örneklerle ve sektörlerle beraber burada tekrar etmeye çalıştık. AK Parti’nin güçlü iradesini Türkiye için ne kadar elzem olduğunu, ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kez daha burada vurgulamaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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