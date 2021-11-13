Bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan Fransız çift Kapadokya´da

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)FRANSA'nın Dunkerque şehrinden bisikletleriyle Avrupa turuna çıkan Marie ve Akim Lebbal çifti, yolculuklarının 5 bin 500 kilometresinde Kapadokya'ya geldi.
Fransa'da yaşayan mimar Marie ve duvar sıva ustası eşi Akim Lebbal, 7 ay önce köpekleri 'Ponoyo' ve 'Moustalhe' ile bisikletleriyle Avrupa turuna çıktı. Sırasıyla İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Polonya ve Ukrayna´dan sonra Türkiye´ye gelen çift, yolculuklarının 5 bin 500 kilometresinde Kapadokya'ya ulaştı. Kapadokya bölgesini gezen Fransız mimar Marie Lebbal, "Yaklaşık 7 ay önce eşim Akim ile birlikte bisikletlerimizle birlikte Fransa´dan yola çıktık. İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Polonya ve Ukrayna´dan sonra Türkiye´ye geldik. Bizim için oldukça eğlenceli de geçiyor" diye konuştu.
Uzun süredir yollarda olduklarını belirten Lebbal, "Yanımızda çok sevdiğimiz köpeklerimiz 'Ponoya' ve 'Moustalhe´ de var. Onlar için bir de barınağımız var, kimi zaman bisikletimizi koşarak takip ediyorlar kimi zaman da küçük bagajlarında dinlenerek geziyorlar. Bisikletimizle 5 bin 500 kilometrede Kapadokya´ya geldik. Henüz bölgeyi gezmedik. Türkiye´deki tarihi yerleri de ziyaret ettikten sonra gezimizi Tacikistan´da sonlandırmayı planlıyoruz ama imkan bulursak elbette Asya ülkelerini de gezmeyi istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-11-13 15:37:57
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