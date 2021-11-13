Nevşehir'de otomobil takla attı: 4 yaralı

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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, KayseriKırşehir karayolunun Hacıbektaş ilçesi Belbarak mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 EL 609 plakalı Renault marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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