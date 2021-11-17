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Nevşehir'in Gülşehir İlçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada İ.S., C.A. ve Ü.S.'yi suçüstü yakaladı. Şahıslardan kaçak kazı yaptığı esnada, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet çekiç, 3 adet demir keski, 1 adet balyoz, 1 adet 35 metre uzunluğunda kablo, 1 adet Arapça yazılı para ve 6 adet tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen taş obje ele geçirildi.

Şahıslar hakkında '2863 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

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