Uçhisar'a sağlık yatırımı

Kapadokya‘nın önemli beldelerinden olan Uçhisar, Yeni Sağlık Ocağı’na kavuşuyor.

Temeli atılan sağlık ocağı hakkında açıklama yapan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü; “Uçhisar Belediyesi olarak sağlık hizmetlerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bunun için de daha büyük ve kapsamlı bir sağlık ocağını halkımızın hizmetine sunacağız. Aile sağlığı merkezlerinde birçok hastanenin de yükünü alarak ilk elden sağlık hizmeti verilmiş oluyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerinden olan sağlık ocakları çok önemlidir. Bu açıdan teknolojik olarak donanımlı olması önem verdiğimiz bir diğer husustur. Bu bağlamda yeni sağlık ocağı binamızın kasabamıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Uçhisar Kasabasına yapılacak olan Sağlık Ocağı inşaatının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

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