Otomobilin hız ibresinin 230'da kaldığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı (3)



BABA İLE 2 OĞLU SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Konya'da, otomobilin refüjdeki yön levhası direğine çarpmasıyla hayatını kaybeden Orhan Karaca (40) ile oğulları Muhammet Emin Karaca (17) ve Emirhan Karaca (4), memleketleri Nevşehir´in Acıgöl ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaralanan anne Hatice Kara (38) ile kızları Tuğba ve Azra Karaca´nın hastanedeki tedavileri sürüyor. İzmir´de yaşayan ailenin 1 hafta önce trafik kazası nedeniyle yaralanan Orhan Karaca´nın babası Osman Karaca´yı (70) ziyaret etmek için Nevşehir´e gittikleri öğrenildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Konya-Aksaray kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Orhan Karaca yönetimindeki 35 ART 834 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarptı. Kadranı 230 kilometrede takılan otomobil, karşı şeride geçtikten sonra motoru yerinden fırladı. Kazada otomobildeki sürücü ile oğulları Muhammet Emin Karaca ve Emirhan Karaca hayatını kaybederken, anne Hatice Kara ile kızları Tuğba ve Azra Karaca yaralandı. Anne ve 2 kızının hastanedeki tedavileri sürürken, olayda yaşamını yitiren baba ile iki oğlunun cenazesi ise yapılan otopsinin ardından memleketleri Nevşehir´in Acıgöl ilçesi İnallı köyüne gönderildi. İnallı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına, Karaca ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve iki oğlu köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Orhan Karaca´nın akrabası Tahir Taş, "Orhan Karaca´nın babası rahatsızdı. Diğer kardeşi buraya ziyarete gelip gitmişti. Şimdi de Orhan Karaca ailesiyle ziyarete gelirken kaza olmuş. 2 oğluyla birlikte vefat etti. Olayı gece öğrendik. Kaza sırasında sis olduğunu söylediler" dedi.

BABASI TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞ

İzmir´de yaşayan ve hurdacılık yapan Orhan Karaca´nın babası Osman Karaca´nın 1 hafta önce trafik kazasında yaralandığı, kalçası kırık olan babanın hastaneden taburcu edildikten sonra evinde tedavi gördüğü öğrenildi. Bunun üzerine Karaca ailesinin Osman Karaca´ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak için yola çıktığı ve kazayı geçirdikleri öğrenildi.Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)

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DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-11-17 17:16:11



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