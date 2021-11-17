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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Shopsa akademi eğitimi tamamlandı

İHA

Shopsa akademi eğitimi tamamlandı

– Kadın girişimcilerin ürünlerini eticaret sitesinde değerlendirmek ve ürün satışlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan shopsa.com.tr tarafından başlatılan Akademi eğitiminin ilk ayağı Nevşehir’de yapıldı.

Nevşehir Valiliği ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin katkıları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde yapılan akademi eğitimine Nevşehir bölgesinde yaşayan kadın girişimciler ve kooperatif başkan ve üyeleri katıldı. Eğitim öncesi açıklama yapan Shopsa Proje Koordinatörü Sevda Karaali yaptığı açıklamada, "Ticaretin yükselen tirendi olan eticaret kapsamında Nevşehirli kadınlarımızın Shopsa aracılığı ile eticareti öğrenmek, kendilerini geliştirmeleri, karlı ve verimli işler yapabilmeleri için bugün Shopsa akademi olarak Nevşehir’de ticaretin perileri ile birlikteyiz" dedi.

Göreme Kadın Üretim Girişim Kooperatif Başkanı Fatma Turgut ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“2019 yılında kurmuş olduğumuz kooperatifimizin şu anda 554 aktif üyesi vardır. İlk etapta bakanlıktan almış olduğumuz hibe destek kredisi ile entegre mutfak kurduk. Kasaba içerisindeki işletmelere öğlen yemeği hizmeti veriyoruz. Sabahları da balon uçuşuna giden personellere çorba ve poğaça veriyoruz. İleriki dönemde hediyelik eşya ticaretine ağırlık vermek istiyoruz. Pazarlama bizim için önemli bir sıkıntıydı. Bu esnada karşımıza Shopsa çıktı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.”

Kendi ürettikleri ürünleri satmayı hedefleyen Hamide Kılıç ise, “Kendi ürettiğimiz kuru kaymak, tereyağı, peynir gibi ürünler üretiyorum. Shopsa market aracılığı ile Türkiye’ye tanıtmak istiyorum” dedi.

Sınırlı Sorumlu Tafana Kooperatifi Başkanı İmmihan Eryılmaz ise köyünde girişimci kadınlar tarafından üretilen ürünlerin değerlendirilmesi için burada olduğunu belirtti.

Kadıncık Ana Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı İnci Mine Özkan açıklamasında, “Shopsa ile ilk baştan beri birlikte çalışıyoruz. Bir yıldır ürettiğimiz ürünleri Shopsa ’da satıyoruz. Shopsa bizlerin ulusal piyasada daha çok kitleye ulaşmamızı sağlayan bir anahtar. Devletin hazine arazilerini kooperatifimize tahsis ettirdik. Bu alanlara nohut, fasulye gibi kuru baklagiller ekip bunları satıyoruz. Aynı zamanda erişte ve ara sıcak ürünleri üretip kafe hizmeti veriyoruz. Dekoratif ürünlerde ise Halk Eğitim Merkezi ile protokol imzaladık. Girişimci ve üreten kadınlarımız yaptıkları ürünleri Shopsa sayesinde ulusal piyasada değerlendiriyorlar” dedi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimler Kurulu Başkanı Gülper Gündüz Yassı da yaptığı açıklamada, “Öncelikle amacımız bu bölgedeki girişimci kadınlarımıza destek olmak. Shopsa ile yaptığımız iş birliği sayesinde de Nevşehir’deki kadın girişimcileri eğitmek, geliştirmek için bir protokol imzaladık. Umarım bölgemize büyük bir katkısı olur. Nevşehir’de üretilen ürünler Shopsa sayesinde en iyi şekilde değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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