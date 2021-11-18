Aranan 3 şahıs yakalanarak tutuklandı

Nevşehir'de aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmada haklarında tutuklama kararı bulunan 3 kişi göz altına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Adli Makamlarınca 'Kasten Yaralama' suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 12 ay 44 gün hapis cezası bulunan N.S., Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan yargılanan M.Ş. ile Bakırköy Adli Makamlarınca 'Dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. İşlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen 3 şahıs da tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.