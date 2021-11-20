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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’da yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi

İHA

Kapadokya’da yoğun sis nedeniyle balon uçuşları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrasında Nevşehir’e sisli hava uyarısı yapılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi. Sisli havada da ayrı bir görsel şölen sunan Kapadokya kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde balonları seyretmek için vadiye gelen vatandaşlar hayal kırıklığına uğrarken, manzaranın tadını çıkarttılar.
İstanbul’dan eşi ile birlikte ara tatili değerlendirmek için Kapadokya'ya gelen Fatih Yüksel de sabahın ilk saatlerinde sıcak hava balonlarını seyretmeye gelenler arasında. Yüksel, “Kapadokya’nın havası bizi çok etkiledi. 'Önce balonları bir izleyelim, sonra da binmek için karar verelim' dedik. Ama hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu. Fakat burada bulunmak her şeye rağmen çok keyifli“ dedi.
Tokat'tan geldiğini söyleyen bir vatandaş da balon uçuşlarının iptal olduğunu söyleyerek, "Anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla Göreme’de eğleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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