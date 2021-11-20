Kapadokya’nın soğuğunda halay çekerek ısındılar Balon uçuşları iptal olunca halay çektiler

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilince vatandaşlar da kendi imkanlarıyla eğlendi.

Sabahın erken saatlerinde soğuk havaya aldırmadan Sıcak Hava Balon uçuşlarını izlemek için Göreme Kasabası Zenni vadisine gelen yerli turistler, uçuşlar iptal edilince hayal kırıklığına uğradı. Soğuk havada üşüyen turistler ısınmak için varil içerisinde ateş yaktı. Daha sonra araçlarından müzik sesi ve davul eşliğinde halay çekerek Kapadokya’nın soğuğunda içleri ısıtan görüntüler verdi. Bölgeye gelen Filiz Sarı; “Grup ile birlikte balon uçuşlarını seyretmeye gelmiştik. Ancak uçuşlar son anda iptal oldu. O güzelliği göremedik ama bu güzel görüntüler ile buradan ayrılmak istiyoruz. Kapadokya çok güzel bir bölge” şeklinde konuştu. Orçun Yıldırım ise; “Sabah saat 6'da balon uçuşlarına geldik. Uçuş olmayınca, ateş ve davulu görünce halay çekmeye başladık. Bu sayede ısındık. Bu da Kapadokya’nın ayrı bir güzelliği” ifadelerini kullandı.

Tokat’tan Kapadokya bölgesini gezmeye gelen bir vatandaş da, “Hava durumunun kötü gitmesinden dolayı balon uçuşları iptal edildi. Biz de Göreme’de ateş başında güzel bir şekilde eğleniyoruz” dedi.

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