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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Moldova'dan Kapadokya'ya uçak seferi başladı

İHA

Moldova'dan Kapadokya'ya uçak seferi başladı

Moldova'nın başkenti Kişinev'den havalanan Moldova Havayollarına ait uçak, 180 yolcu ile Kapadokya Havalimanına geldi.
Royal Anatolia organizasyonuyla Nevşehir’deki Kapadokya Havalimanına gelen turist kafilesi, uçaktan inişlerinde çiçeklerle karışılandı. Turizmci Mehmet Dinler, Moldavan'dan Kapadokya'ya direkt uçuş sayesinde bölgeye gelecek turist sayısının artacağını belirtti. Dinler “24 Kasım tarihinde de 144 kişilik uçak gelecek ve şimdiden o uçakta tamamen doldu. Bizim varlık nedenimiz olan bu topraklara çok şey borçluyuz. Kapadokya için üretmeye devam edeceğiz. Moldova henüz bölgemiz için yeni bir pazar. Üç gün boyunca misafirlerimize bölgeyi en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız. Rahmetli kurucumuz babam Mustafa Dinler’in en büyük hayallerinden birisi de yurt dışından direkt uçuşların Kapadokya'ya yapılmasıydı. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Moldovalı turistlerden Elia Oltyan, "Şimdiye kadar sıcak hava balonuyla uçmak bir hayal gibiydi. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Kişinev'den direkt uçuşla Kapadokya'ya geldik. Umarım hava güzel olur, salı gününe kadar tarihi alanları gezeceğiz" dedi.
Vitali Boudyo ise, "Daha önce de Türkiye'ye gelmiştim. Antalya ve İstanbul'a sık sık geliyorum ama Kapadokya'ya ilk defa geldim. Aktarmalı uçuşlarla buraya gelmek zor oluyordu. Moldova'dan bir çok kişi Kapadokya'ya gelmek istiyor. Direkt uçuşla gruplar gelmeye devam edecektir." diye konuştu.

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