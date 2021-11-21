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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlyas Yalçıntaş konserine büyük ilgi

İHA

İlyas Yalçıntaş konserine büyük ilgi

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İlyas Yalçıntaş konseri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nu dolduran binlerce kişi ünlü sanatçının sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser serisi ünlü pop müzik sanatçısı İlyas Yalçıntaş ile devam etti. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenen konsere Nevşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Binlerce kişi konserin başlamasına saatler kala salonu doldurdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş, ‘İçimdeki Duman’, ‘İncir’, ‘Olur Olur’, ‘Bu Nasıl Veda’, ‘Mecnun’ ve ‘Darmadağın’ gibi şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.

Konser sırasında hayranları tarafından kendisine hediye edilen Nevşehir Belediye spor atkısını alan Yalçıntaş, kırmızı beyazlı kulübe başarılar diledi. Nevşehir’de olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yalçıntaş, gösterdikleri ilgiden dolayı hayranlarına teşekkür etti.

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