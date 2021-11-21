NEVÜ ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' İmzalandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Programı uygulamasına yönelik “Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzalandı.

NEVÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen “Eğitimde İş Birliği Protokolü” imza törenine; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Muhammet Orçin katıldı. Protokole İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile birlikte imza atan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, iki kurum arasında imzalanan eğitimde iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diledi. Aktekin, “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde uygulanan Sosyal Bilimler müfredatının amaçları doğrultusunda eğitimöğretim faaliyetlerinin niteliğini arttırıcı, üniversitemizin akademik bilgi ve destekleri ile her türlü rehberlik, danışmanlık hizmetlerinden ve ihtiyaç duyulan fiziki mekânlarının kullanımına yönelik iş birliği alanlarını ‘EğitimÖğretim’ ve ‘Eğitim Yönetimi’nin oluşturduğu protokole İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Demir ile birlikte imza attık. Protokol kapsamında Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, üniversitemiz kütüphanelerinden ve kariyer merkezlerinin etkinliklerinden yararlanabilecekler. Ayrıca kurumlar arası iş birliği çerçevesinde üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarımız Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde derslere ve toplantılara katılarak destek verecekleri gibi, okulda görev yapan yönetici ve öğretmenler de üniversitemizin kendilerine sunacağı imkânlarından faydalanabilecek. Ben bu vesileyle üniversitemiz ile Nevşehir İl Müdürlüğümüz arasında imzaladığımız protokolün her iki kurum için tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

İL Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ise, vermiş oldukları desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve yönetimine teşekkür etti.



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