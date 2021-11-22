Mahkemece tutuklanan şahıs firar etti

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Nevşehir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, adli rapor için hastaneye götürüldüğü sırada firar etti.

Edinilen bilgiye göre, Ali A. (43) 'hırsızlık' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirilen Ali A., sağlık raporu alındığı sırada adli tabiplikte firar etti. Olayın ardından Nevşehir Devlet Hastanesi çevresinde geniş çaplı arama başlatıldı.

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