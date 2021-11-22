Hırsızlık suçundan tutuklandı, hastanede firar etti

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali A. (43), sağlık raporu için getirildiği Devlet Hastanesi'nde firar etti.
Nevşehir'de hırsızlık suçundan gözaltına alınan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. mankemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Polis, Ali A.'yı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ali A., sağlık raporunun çıkması beklenirken polisin elinden kaçtı. Polis, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-11-22 20:34:58
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