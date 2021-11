NEVÜ'den "Mezuniyet Sonrası Bir Diş Hekimini Neler Bekler" Konulu Konferans

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 22 Kasım “Dünya Diş Hekimleri Günü” dolayısıyla “Mezuniyet Sonrası Bir Diş Hekimini Neler Bekler” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Kılıç, davetli konuşmacı olarak katıldı.



NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, NEVÜ Diş Hekimliği akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan ve ‘22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’nü kutlayan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, bu sene ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlayan Diş Hekimliği Fakültesi’ni her yönüyle güçlendirmek adına önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Aktekin, “Bugün ‘22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’ olması münasebetiyle öncelikle geleceğin diş hekimleri olan siz değerli öğrencilerimizin ve saygıdeğer hocalarımızın bu gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Fakültemiz bu sene sizlerle birlikte ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başladı ve sizlerde bu heyecanınızı fakültemizin ilk öğrencileri olarak önlüklerinizi giyerek pekiştirdiniz. Bizim üniversite ve fakülte olarak bundan sonraki en büyük amacımız her yönüyle Diş Hekimliği Fakültemizi güçlendirerek pratikte şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek. Bunun için de bizden daha önce Diş Hekimliği Fakültesi bulunan üniversitelerimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak amacıyla da bir dizi çalışmalarda bulunuyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin sayılı ve önde gelen fakültelerinden Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Kılıç bugün aramızda. Kendisi bugün sizlerle tecrübelerini paylaşacaklar ve bizler eğitiminiz boyunca bu tür alanında uzman hocalarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Ben bu vesileyle böyle anlamlı bir günde aramızda bulunan Sayın Prof. Dr. Kerem Kılıç ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

NEVÜ Diş Hekimliği Dr. Öğr. Üyesi Kevser Kurt Demirsoy’un fakülte hakkında bilgilendirme sunumunda bulunmasının ardından Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Kılıç, “Mezuniyet Sonrası Bir Diş Hekimini Neler Bekler” üzerine konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören öğrencilere zorlu bir eğitim sürecinden sonra diş ve ağız sağlığı alanında büyük görevler düştüğünü belirten Kılıç, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

