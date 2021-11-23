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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de uyuşturucuya geçit yok

İHA

Nevşehir'de uyuşturucuya geçit yok

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında "Narko Sokak" çalışmalarına devam ediyor.
Nevşehir'de son bir hafta da, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından toplam 15 olay meydana geldi. Şüpheli olarak göz altına alınan 23 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 4,39 gram kubar esrar ve 11,79 gram metamfetamin ele geçirilirken, 23 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile ilgili olarak toplam 2 olay meydana gelirken, 3 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda ise 345 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Çalışmalarda gözaltına alınan yabancı uyruklu M.F. ve A.Z. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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