Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta sonu göz açtırmadı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Nevşehir'in huzuru ve güvenliği için aralıksız çalışmalarına devam ediyor,

Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 12 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, yakalanan şahıslardan 7'sı tutuklandı. Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; 1 evden hırsızlık, 1 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 oto hırsızlığı ve 2 açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 5 olayda 4 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; 4 dolandırıcılık olayında toplam 5 şüpheli şahıs göz altına alındı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; kayıp müracaatı alınan 5 şahıstan 3'ü bulunurken, diğer illerden kayıp olarak aranan 3 şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü resmi ekiplerinin şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda ise 11 şüpheli şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 3,68 gr metamfetamin, 2,81 gr esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet fişek, 1 adet av tüfeği, uyuşturucu madde içmekte kullanılan PUYP ve 4 adet enjektör ele geçirildi.

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