Taşlı sopalı kavga kamerada

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Nevşehir’de yabancı uyruklu iki grup arasındaki taşlı sopalı kavga amatör kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde merkez Bahçelievler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kadınların ve çocukların da karıştığı kavgada, yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken, kavgayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Amatör kameralara yansıyan kavgadaki şahıslar bir süre sonra dağıldı.

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