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NEVÜ Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Alanında İhtisaslaşıyor

İHA

NEVÜ Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Alanında İhtisaslaşıyor

Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Alanında İhtisaslaşan NEVÜ’de, yapılacak faaliyetlerin yol haritasının belirlenmesine yönelik ilk toplantı yapıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ arasına alınan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ), ihtisaslaşma alanıyla ilgili yapılacak faaliyetlerin yol haritasının belirlendiği ilk toplantı akademisyenlerle gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de yapılacak faaliyetlerle ilgili istişare toplantılarının ilki NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirildi. NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesislerinde düzenlenen toplantıya; NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanları, Turizm Araştırma Enstitüsü, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürleri Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Kapadokya Teknopark Müdürü, bölüm başkanları ve akademisyenler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak eğitimöğretim ve araştırmageliştirme (ARGE) faaliyetlerinin yanı sıra ilin ve bölgenin sahip olduğu doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılması, bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Rektör Aktekin, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ başlatıldı ve burada üniversitelerden eğitimöğretim, yayın, faaliyetleri ve ARGE faaliyetleri dışında da bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunacak beklentiler ortaya konuldu. Biz de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak Kapadokya Bölgesi’nin merkezinde bulunuyoruz ve bu bölgenin en büyük geçim kaynaklarından biri de turizm. Bu anlamda biz de YÖK’ün 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ çağrısına başvuruda bulunduk. Yaklaşık 30 üniversitenin başvuruda bulunduğu çağrıda üniversite olarak turizm alanında niçin ihtisaslaşmak istediğimizi ve bölgenin kalkınmasına yönelik düşündüğümüz bir takım proje ve faaliyetleri sunduk. YÖK ve gerekli devlet kurumları tarafından yapılan değerlendirmeler ve incelemeler sonunda bizim üniversitemizin de aralarında bulunduğu 7 üniversite ‘Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı’ kapsamına alınırken, üniversitemizin alanı 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanı olarak belirlendi. Ben özellikle üniversitemizin bu alanda ihtisaslaşmasında büyük katkıları bulunan başta Turizm Fakültemiz olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu bizler için ilk aşamaydı ve bundan sonra ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizm’ alanında ihtisaslaşmış bir üniversite olarak ekonomik, tarihi, coğrafi, sosyolojik, reklam, eğitim, dijital ve edebiyat boyutu gibi birçok boyutu bulunan bölge turizminin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımızı ve projelerimizi daha kapsamlı bir şekilde ve paydaşlarımız Nevşehir Valiliği, Kapadokya Alan Başkanlığı, Yerel Yönetimler, KOP Başkanlığı, Ahiler Kalkınma Ajansı ve ÜNİKOP üyesi üniversiteler ve sektör temsilcileriyle birlikte yürüteceğiz” diye konuştu.
Rektör Aktekin’in konuşmalarının ardından toplantıya katılan akademisyenler tek tek söz alarak ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ ihtisaslaşma alanı kapsamında yapılabilecek çalışmalar ve projeler üzerine görüşlerini dile getirdi.

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