KÜN Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Diş Hekimliği Fakültesi 1’inci ve 2’nci sınıf öğrencileri için 'Diş Hekimleri Günü' vesilesiyle 'Beyaz Önlük Giyme Töreni' düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi Uçhisar Sanat Yerleşkesindeki törende, öğrencilere beyaz önlükleri, protokol ve Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri tarafından giydirildi. Törene, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Tamer Şenel, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol, Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Pişkin, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sütcü, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Akkaya, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Tamer Şenel, törende yaptığı konuşmada, diş hekimliği mesleğinin önemine değindi. Şenel, özellikle pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgının ilk karşılayıcılarının diş hekimleri olduğunun altını çizerek, “Sağlıklı bir toplum oluşturma bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Pişkin ise konuşmasında, “Diş hekimliği artık yalnızca bu alanla ilgili bir şey değil. Tıp sektöründe herkesin diş hekimlerine, yani sizlere ihtiyacı var. Sizden istediğimiz şey hocalarınıza, okulunuza güven duymanız. Beş yıl boyunca sizleri buna hazırlamaya çalışacağız. Eğitim alırken mesleğinizi en iyi şekilde öğrenmeyi hedefleyin” diye konuştu. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar konuşmasında, “Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Üniversitemiz, bölümünüzde aldığınız eğitimin en iyi eğitim olması için gerçekten büyük çaba harcadı. Bu mesleğin icracıları olarak sizler, mesleğin ahlakı, adabı ve tıbbi bilgi birikimine sahip olarak önemli bir rol üstleniyorsunuz. Umarım bundan sonraki yaşamınız iyilikler ve güzelliklerle dolu olur. Üzerinize giydiğiniz bu beyaz önlük hiçbir zaman kirlenmez. Yolunuz, bahtınız açık olsun” ifadelerinde bulundu.

Törenin son bölümünde, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Akkaya’nın anlatımı ile diş hekimliği öğrencilerine önlük giyme münasebetiyle ilk ders verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.