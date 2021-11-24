Uçhisar Belediye Başkan Süslü: "Öğretmenlerimize minnettarız"

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Süslü mesajında; “Bir milletin ileri medeniyet seviyesine ulaşabilmesi, diğer milletlerle yarışabilmesi, onları geçebilmesi ancak iyi bir eğitimle mümkün olabilir. İyi bir eğitim ise çağın ihtiyaçlarına göre yetişmiş, kalbi ülkesi ve milleti için çarpan öğretmenlerle verilebilir. İlk emri oku olan bir dinin müntesipleri olarak bizlere okumayı öğreten öğretmenlerimize minnetimiz yaşadığımız sürece devam eder. Ailemizdeki ilk öğretmenler olan anne ve babalarımız, sonra okullardaki öğretmenlerimiz hayatımızın şekillenmesinde en büyük paya sahiptir. Gençlerimizi ve geleceğimizi emanet ettiğimiz, ülkemizin her köşesinde fedakarca hizmet veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor; görevleri başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başkan Osman Süslü, Uçhisar Haydar Çankaya Ortaokulunu ziyaret ederek Okul Müdürü Kuddusi Koçak ve öğretmenler ile bir süre sohbet etti.

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