Jandarma öğretmenleri unutmadı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, 24 Kasım Öğretmenler gününde öğretmenleri unutmadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret etti. Öğretmenlerin gününü kutlayan jandarma ekipleri daha sonra tüm öğretmenlere karanfil takdim etti. Ürgüp İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri de, Ürgüp Ayvalı Köyü İlkokulu'nda öğretmenlik yapan ve Ürgüp ilçesinde 25 yıl ile görev süresi en uzun olan öğretmenin bulunduğu okulu ziyaret etti.

Ziyarette öğretmenlere karanfil dağıtılırken, en uzun öğretmenlik yapan öğretmen içinde pasta kesildi. Kesilen pasta tüm öğretmenlere ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.