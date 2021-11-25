Nevşehir’de ekmekler müşterilere kadına şiddet farkındalığıyla sunuldu

Nevşehir’deki büfe ve bakkallarda ekmekler bugün, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla 'Şiddete Hep Birlikte Dur Diyelim' yazılı kese kâğıtlarıyla müşterilere sunuldu. Nevşehir Belediyesi tarafından işyerlerine kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için hazırlanan flamalar dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında bir farkındalık çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada şehir merkezindeki ekmek büfesi, fırın ve bakkallara, üzerinde 'Şiddete Hep Birlikte Dur Diyelim' yazılı kese kâğıtları dağıtıldı. Esnaflar, sabah erken saatlerden itibaren müşterilerine ekmekleri bu kese kağıtları ile birlikte satışa sunarken kese kağıtlarında ayrıca şiddete maruz kalan kadınların başvurabilecekleri Sosyal Destek Hattı, Kadın Acil Destek Uygulaması ve Acil Çağrı hattı ile birlikte Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi’nin iletişim numaraları yer aldı. Her eve giren ekmeklerin konulduğu kese kağıdı ve ambalajlarda yer alan yazıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekilen uygulama vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Sabah erken saatlerde başlayan uygulama için eşi Nejla Savran ile birlikte işyerlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaflara üzerinde "Şiddete Hep Birlikte Dur Diyelim " yazan ve işyerlerinin camlarına asılan flamalardan hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.