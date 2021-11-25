Nevşehir Emniyeti 10 ton atık maddeyi geri dönüşüme kazandırdı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 10 ayda 10 ton 711 kilogram atık madde topladı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Gerçekleştirilen Kamu hizmetlerinin modern çağın gereklerine uygun olarak daha etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesi için Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında;

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarında, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde gerekli çalışmalar yapılarak binalarımız için Temel Seviye Sıfır Atık belgeleri alınarak 103 adet Sıfır Atık Kovası, 27 adet maske ve eldiven kovası, 36 adet çöp konteynırı alınarak dağıtımı yapılmış olup sistem çalışır vaziyette bulunmakta olup; 10 ton 711 kg. atık geri dönüşüme verilerek doğaya tekrar kazandırılmıştır. Geri dönüşüm sayesinde Emniyet Müdürlüğü olarak doğaya sağladığımız katkı önümüzdeki yıllarda da devam edecek "denildi.

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