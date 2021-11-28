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Uçak mühendisi Kesekçi gözyaşlarıyla toprağa verildi Bayraktar T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: "Tarık çok donanımlı bir mühendisti"

İHA

Uçak mühendisi Kesekçi gözyaşlarıyla toprağa verildi Bayraktar T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar: "Tarık çok donanımlı bir mühendisti"

Bursaİzmir Otoyolu Selçukgazi viyadüğü yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden uçak mühendisi Tarık Kesekçi, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Baykar Savunma Sanayi Şirketi'nde İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan uçak mühendisi Tarık Kesekçi için il merkezinde bulunan Hacı Rasim Uzer Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bayraktar T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından kıldırılan namazın ardından açıklama yapan Selçuk Bayraktar; Kesekçi'nin çok donanımlı bir mühendis olduğunu belirterek, "Tarık bizim yol ve dava arkadaşımızdı. Benim için öz kardeşim kadar yakın bir insandı. Rahmetli babam için de öyleydi. Babam onu çok severdi, o da babamı çok severdi. Ben de kendisini çok severdim. Çok şuurlu, vatanperver, imanlı, gayretli, iyi donanımlı mühendis bir kardeşimizdi. Her zaman ekip arkadaşlarına, dostlarına en güzel şekilde muamele ederdi. Güler yüzü hiç eksik olmazdı. Bir taraftan kendini ülkesine, insanlığa, milletine adamış bir şekilde çalışırken mühendislik alanında diğer faaliyetlerden de geri kalmak istemezdi. İyilik faaliyetlerinden, sosyal faaliyetlere de yetişmeye çalışırdı. Gencecik yaşında mühendislik ekibine liderlik etmeyi de başarmış bir kardeşimiz. Çok yüksek donanımlı bir mühendisti. İnsanlar, çok yüksek donanımlara sahip olabilirler ama Tarık'ı daha da özel kılan ondaki yüksek şuur ve tüm mühendis arkadaşlarına örnek olabilecek bir mühendisti benim gözümde. Bunun yanında kalbinin temizliği, iyilikseverliği, iyilik peşinde koşması. Zaten bütün yaşantısı o şekildeydi, son yolculuğu da o şekilde oldu. Son haftalarda kendisiyle görüştüğümüzde onunla büyük işler başarmıştık, kısacık ömründe çok büyük işler başarmıştı. Görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Maalesef kendisi covid olmuştu, 15 gün izinliydi. Arkadaşlarına 'ne zaman gelecek' dediğimde en son cuma günü test olmaya gelmiş ve negatif çıkmıştı. Bir sonraki gün hastalık biter bitmez yine kendisi gibi genç ve pırıl pırıl gençler yetiştirmek uğruna rahatını bozup hasta olduğu halde il dışına yine kendisi gibi 4 kardeşi ile beraber vatanı, milleti, insanlık uğruna yola çıktılar. Yolda şehit oldular, biz öyle inanıyoruz. Tümüyle memleketi adına, ülkesi adına yine bu gibi gençler yetiştirmek için yola çıkmışlardı. Kendisiyle benim Akıncı'da çok mesaim oldu. Aynı zamanda bir Akıncı'ydı. Yani cenge giderken de öyleydi. Kaybımız çok büyük" şeklinde konuştu.
Kılınan namazın ardından Kesekçi'nin cenazesi, Nevşehir Taşlıbel Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

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