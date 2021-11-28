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Bursa'daki kazada ölen uçak mühendisi, Nevşehir'de toprağa verildi

DHA

Bursa'daki kazada ölen uçak mühendisi, Nevşehir'de toprağa verildi


Olcay DÜZGÜNAhmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)BURSA´da otomobilin TIR'a çarptığı kazada 3 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden uçak mühendisi Tarık Kesekçi (26), memleketi Nevşehir'de, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Selçuk Bayraktar, Baykar'da çalışan Kesekçi için "Son haftalarda kendisiyle görüştüğümüzde büyük işler başarmıştı, görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim" dedi.
Kaza, dün saat 10.30 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir yolu Selçukgazi viyadüğü yakınında meydana geldi. İstanbul´dan Bursa´ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı gönüllüsü Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yönde giden Mustafa Haldız'ın (41) kullandığı 41 HZ 096 plakalı TIR´a çarptı. TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi´nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 kişinin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SELÇUK BAYRAKTAR, SON YOLCULUĞA UĞURLADI
Kazada hayatını kaybeden ve Baykar'da çalışan uçak mühendisi Tarık Kesekçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Nevşehir'e gönderildi. Güzelyurt Mahallesi´ndeki Uzer Camii'nde kılınan cenaze namazına; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz ile Kesekçi'nin babası Salim, ağabeyi Mustafa Kesekçi, mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.
'GENCECİK YAŞINDA MÜHENDİSLİK EKİBİNE LİDERLİK ETTİ'
Cenaze namazının ardından konuşan Selçuk Bayraktar, "Tarık bizim yol ve dava arkadaşımızdı. Benim öz kardeşim kadar yakın bir insandı. Rahmetli babam için de öyleydi. Babam onu çok severdi. O da babamı çok severdi. Ben kendisini çok severdim, o da bizleri çok severdi. Çok şuurlu, vatanperver, imanlı, gayretli, iyi donanımlı mühendis bir kardeşimizdi. Her zaman ekip arkadaşlarına ve dostlarına en güzel şekilde muamele ederdi. Güler yüzü hiç eksik olmazdı. Bir taraftan mühendislik alanında kendini ülkesine, insanlığa, milletine adamış bir şekilde çalışırken diğer taraftan da iyilik ve sosyal faaliyetlerden geri kalmak istemezdi. Onlara da yetişmeye çalışırdı. Gencecik yaşında mühendislik ekibine liderlik etmeyi başarmış bir kardeşimizdi. Çok yüksek donanımlı bir mühendisti. İnsanlar yüksek donanımlara sahip olabilirler ama Tarık'ı daha özel kılan ondaki yüksek şuur ve tüm mühendis arkadaşlarına örnek olabilecek idealizmdi. Bunun yanında kalbinin temizliği, iyilikseverliği, iyilik peşinde koşması zaten bütün yaşantısı da o şekildeydi. Son yolculuğu da o şekilde oldu. Son haftalarda kendisiyle görüştüğümüzde büyük işler başarmıştı" dedi. 
'KAYBIMIZ ÇOK BÜYÜK'
Tarık Kesekçi için "Kısacık ömründe çok büyük işler başarmıştı" diyen Selçuk Bayraktar, "Görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Maalesef kendisi Covid olmuştu. 15 gün izindeydi hatta birkaç defa arkadaşlara 'Ne zaman gelecek?' diye sorduğumda en son cuma günü iş yerine en son test olmaya gelmiş ve negatif çıkmıştı. Bir sonraki gün hastalık biter bitmez yine kendisi gibi genç, pırıl pırıl gençler yetiştirmek uğruna rahatını bozup, hasta olduğu halde il dışına yine kendisi gibi 4 kardeşimizle beraber vatanı uğruna, milleti uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular. Biz öyle inanıyoruz. Tümüyle memleketi ve ülkesi adına bu gibi gençler yetiştirmek için yola çıkmışlardı. Kendisiyle benim Akıncı'da çok mesaim oldu. Kaybımız ülkemiz ve milletimiz adına çok büyük. Biz inanıyoruz ki o kısacık ömrüne çok büyük işler sığdırdı. Çok güzel bir örnek bıraktı. Rabb'im onu peygamber efendimize komşu eylesin. Bizleri de ona komşu eylesin. Biz ona hakkımızı sonuna kadar helal ettik. İnşallah kendisi de bizlere hakkını helal etmiştir. Hepinizden Allah razı olsun" dedi. 
Tarık Kesekçi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Güzelyurt Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.     DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Olcay DÜZGÜN-Ahmet KORKMAZER
2021-11-28 14:51:35

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