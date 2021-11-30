Rüzgar, güneş enerji panelini yerinden söktü

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Nevşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın güneş enerji paneli söküldü. İtfaiye ekipleri, yerinden çıkan paneli tehlike oluşturmadan kaldırdı.

Nevşehir il merkezinde bir binanın çatısında bulunan güneş enerji paneli , kentte etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı. Vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güneş panelini, herhangi bir tehlike oluşturmaması için kontrollü olarak sökerek güvenliği sağladı.

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