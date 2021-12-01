Tarladan sofraya patates Depoların kapasitesi 2 milyon 500 bin tona ulaştı

Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden olan NevşehirNiğde, Kayseri ve Sivas bölgesindeki üreticiler, ürünlerini Nevşehir’deki Doğal Soğuk Hava Depolarında saklıyor.

Nevşehir’in Merkez ilçeye bağlı Çat kasabası ve Kavak Kasabası ile Ürgüp ilçesine Bağlı Ortahisar Kasabası başta olmak üzere bölgede irili ufaklı yaklaşık 300 doğal soğuk hava deposu bulunuyor. Bölgede bulunan soğuk hava depolarının kapasitesi yaklaşık olarak 2 milyon 500 bin tona ulaştı. Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Sivas bölgesinde Ekim ayında hasadı yapılan patatesler Nevşehir’deki doğal soğuk hava depolarına sevk ediliyor. Depolara getirilen patatesler nakliye işlemi tamamlandıktan sonra, boylama işlemine tabi tutularak boylarına göre ayrıştırılıyor. Boylama işleminden sonra ebatlarına göre tohumluk ve sofralık olarak ayrılan patatesler, talebe göre iç ve dış piyasaya sevk ediliyor.

Nevşehir ve Sivas bölgesi, Türkiye’nin tohumluk patates üretiminde ön sıralarda yer aldığını belirten Patates Üreticisi Asım Taşçı “Nevşehir, Sivas ve Niğde bölgesinde hasadı yapılan patatesler Nevşehir bölgesindeki doğal soğuk hava depolarına gelir. Burada işlenir, ebatlanır ve ekime gönderilir. Tohum üstlerini iç ve dış piyasada tüketime sunuyoruz. Gördüğünüz makine patates ebatlama makinası. Patateslerimizi istediğimiz ebatlarda boylama yapıyoruz. Tohum boyları tekrar tarlaya ekilmek üzere, diğer boylarda piyasaya gıda maddesi olarak sevk ediyoruz. Şu an bulunduğumuz bölgede yaklaşık 80 90 bin ton kapasiteli depolarımız bulunuyor. Hasadı yapıldıktan sonra depoya gelen patatesler yaklaşık 6 ay burada muhafaza ediliyor ”dedi. Bölge patateslerinin yurt dışı piyasada da rağbet gördüğünü söyleyen Taşçı “Dubai, Suriye, Irak ve belirli dönemlerde de Rusya’ya ihracatımız var” dedi

Kasım ve aralık aylarında tohumluk patatesler özellikle yazlık patates ekimi için Adana ve Hatay bölgesine sevk ediliyor.

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