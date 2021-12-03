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Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından “En İyi Turizm Köyü” ilan edildi

İHA

Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından “En İyi Turizm Köyü” ilan edildi

– Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından “En İyi Turizm Köyü” ilan edildi.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Mayıs 2021’de başlattığı program ile toplumlarını, yerel adetlerini ve kültürel miraslarını koruyan en iyi turizm köylerini belirledi. İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen örgütün 24’üncü genel kurulunda, Kapadokya Üniversitesinin merkezinin bulunduğu Nevşehir’in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa (Sinasos) köyü, Dünya Turizm Örgütü tarafından “En İyi Turizm Köyü” ilan edildi. Kurula katılan Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ödülü Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili’nin elinden aldı.
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm örgütü 2021 yılının başından itibaren bir inisiyatif geliştirdi. 2021 yılının mayıs ayında bir küresel çağrıya dönüştü. Bu çağrı sonucunda da dünyanın en iyi turizm köyleri seçildi. Mustafapaşa da bunlardan biri. Çok uzun yıllar içinde belki de Türkiye’nin aldığı en iyi turizm haberlerinden özellikle Kapadokya’nın aldığı en iyi turizm haberlerinden biri. Çünkü özellikle pandemi sonrasında turizmi yeniden yapılanmasında sürdürülebilirlik temelli bir yaklaşım söz konusu. Özellikle de bizim Türkiye olarak hedeflediğimiz münferit turistler için sürdürülebilir olmak, ekoloji yani çevre dostu olmak, ekolojik çeşitliliğin bol olması, kırsal kalkınmayı önem vermek en önemli kriterler haline geldi” dedi.

“Kapadokya için çok güzel bir haber”
Dünya turizm örgütünün yapmış olduğu bu çağrıya dünyanın her yerinden köy ve destinasyon müracaat ettiğini söyleyen Prof. Dr. Karasar, “Bu müracaat sonucunda Mustafapaşa çok büyük bir farklı Türkiye’den Taraklıyla beraber Dünya en iyi Turizm köyü olarak dünya turizm örgütün tanıdı bir köy haline geldi. Köylerimizin yaşadığı sorunları hepimiz biliyoruz. Uzun yıllar köylerimiz çok hızlı bir şekilde nüfusunu büyük şehirlere kaybediyor. Köylerdeki üretim duruyor, yaşam duruyor. İşte dünya turizm örgütü hangi köylere ve bu ödülü veriyor. Bu unvanı veriyor. İçinde hala yoğun bir ekonomik faaliyetin hayatın devam ettiği, kültürel ve geleneksel hayatın devam etti ama belki de en önemlisi çevre bilinci ile ekolojik çeşitliliğin devam etti ve tüm yönleriyle aslında insanların gidip tatil yapmak istedi kültüründen tabiatından faydalanmak istedi bir destinasyon haline getiriyor ki bu hem Türkiye için hem de Mustafapaşa için hem de Kapadokya için çok güzel bir haber” şeklinde konuştu.

“Merkezi köyde olan tek Üniversiteyiz”
Kapadokya Üniversitesi’nin merkezi Mustafapaşa köyünde belki de Türkiye’deki tek merkezi köyde olan bir üniversite olduğunu söyleyen Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “Mustafapaşa köyü özellikle seçilmiş bir köy mütevelli heyetimiz tarafından. Çünkü iki yüzün üzerinde tescilli binası bulunan, tarihi medreseleri konakları köprüleri, hanları hamamları bulunan çok güzel bir köy gerçekten. Bütün herkes de mutlaka ziyaret etmeye davet ediyoruz ama bir aynı batıdaki örnekler gibi gerçekten de Mustafapaşa eski adıyla Sinasos Kapadokya Üniversitesinin merkezi. O yüzden Mustafapaşa’daki her türlü aktivite Kapadokya Üniversitesini içeriyor. Üniversite olarak biz köyün tabelaması köydeki istihdamın artırılması köyün bütün projelerinde özel turizmin de dahil oldu projelerinde yer almaktayız. Bu doğrultuda dünya turizm örgütün yapmış olduğu çağrıya başvuru süreçlerini Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte Kapadokya Üniversitesi yürüttü. Gerçekten de bugün gururluyuz” dedi.

Mustafapaşa “En İyi Turizm Köyü”
Kapadokya Üniversitesinin (KÜN) merkezinin de bulunduğu Mustafapaşa köyü, UNWTO tarafından dünyanın “En İyi Turizm Köyleri”nden biri seçildi. Eski adı Sinasos olan köy, M.S. 9. yüzyıldan başlayarak, Orta Çağ’a (Bizans), Osmanlı ve erken Cumhuriyet Dönemine tarihlenen 200 civarında tescilli yapısı, yerel kültürü ve gelenekleri ile öne çıkıyor. Mustafapaşa, Lausanne Mübadelesi öncesi dönemden gayrimüslim ve Müslüman halkın ortak yaşam kültürünü mübadele ile gelen Makedonya göçmenlerinin zenginliği ile harmanlamayı başarabilen benzersiz bir kültürel mozaik görünümünde.

Kapadokya Üniversitesi ve Mustafapaşa
Türkiye’nin merkezi bir “köy” de bulunan tek yükseköğretim kurumu olan Kapadokya Üniversitesi, 2005 yılında Mustafapaşa’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana, yapılanmasını ve gelişimini sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüten KÜN, Mustafapaşa’nın kültürel mirasının restorasyon yolu ile korunması, köy içi çevre düzenlemeleri, cephe tasarımları, sokak hayvanlarının korunması, yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi programı, su kullanımını ve gıda israfını azaltmaya yönelik programları, yerel istihdam yaratma, yaşam boyu öğrenme imkânları, bölgesel eğitim bursları verilmesi, sıcak hava balonculuğunun geliştirilmesi gibi pek çok alanda bölgenin kalkınmasına ve gelişimine yönelik hizmet veriyor.
Mustafapaşa yapılarının, ikamet eden yerel halkla birlikte tarihçelerinin hazırlanması, köydeki yapıların tabelalandırılması ile turizme açılması, Mustafapaşa portalının (mustafapasakapadokya.org) kurulması, Üniversite’nin köyün sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çalışmalarından yalnızca bazıları. Dünya Sürdürülebilir Turizm Konseyinin (GSTC) kurumsal üyesi olan Üniversite, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sürdürülebilir turizm alanında çalışmalar yürütmektedir.

Mustafapaşa Kültür Varlıklarını Koruyor
Mustafapaşa’nın doğal ve kültürel varlıkları “Mustafapaşa Koruma Amaçlı İmar Planı” ile koruma altına alındı. Köyde yeni yapılanma ve geliştirmeler sınırlandırılmış durumda. Köy, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kontrolü altında bulunuyoır. Başkanlık, peribacası oluşumları, 8 ve 9. yüzyıllardan kalma antik kaya kiliseleri, tarımsal faaliyetleri ve geleneksel yaşamın örnekleri ile Kapadokya Bölgesinin küçük bir “modeli” görünümündeki Mustafapaşa Manastır Vadisinin korunmasına ve turizme kazandırılmasına yönelik bir turizm projesini de yürütülüyor. Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği ve Ahiler Kalkınma Ajansı, köydeki koruma, turizm geliştirme ve altyapı geliştirme projelerine kaynak sağlanıyor.
Mustafapaşa Kültür, Turizm ve Tanıtma Derneği, Mustafapaşa’nın uluslararası ve ulusal platformlarda tanıtılmasına yönelik yerel çalışmaları koordine ederken yerel yaşam ve üretim tarzının sürdürülebilirliğine destek veriyor.

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