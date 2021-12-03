Nevşehir´de uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 7´si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Geçen ay Balıkesir´deki narkotik operasyonunda şüpheliler tarafından şehit edilen polis memuru Abdülkadir Güngör´ün adının verildiği operasyonda 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 13 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 502,89 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 2 havalı tabanca, 6 av tüfeği, 1 hassas terazi, 1 ecstacy hap, 0.38 gram esrar ve 0.78 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 6´sı `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen R.Ç., M.Ş., N.K., M.Y., A.A., A.K. ve H.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-12-03 11:08:26
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