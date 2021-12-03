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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İHA

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen ve şehit polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Geçtiğimiz 10 Kasım'da Balıkesir’de uyuşturucu tacirleri ile girilen çatışmada şehit düşen polis Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 502,89 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız 7,65 tabanca, 2 adet havalı tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 'pala' olarak tabir edilen kesici alet, 1 adet hassas terazi, 1 adet ecstasy hap, 0,38 gram esrar ve 0,78 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen R.Ç., M.Ş., N.K., M.Y., A.A., A.K. ve H.O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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