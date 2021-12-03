NEVÜ Rektörü Aktekin; "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, engelsiz üniversite"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörlüğü'nü Makamında Ağırladı

NEVÜ Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörlüğü NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ziyaret etti. Ziyaret, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü, NEVÜ MühendislikMimarlık Fakültesi, Dr. Öğr. Üyesi Kaan Cebe başkanlığında gerçekleşti.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya’nın da hazır bulunduğu ziyarete, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Cebe ile birlikte, NEVÜ MühendislikMimarlık Fakültesi öğretim üyesi, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatör yardımcısı, Arş. Gör. Dr. Gonca Tunçbilek, memur Zeki Özcan, kısmi zamanlı öğrencilerden Seher Kabak, engelli öğrencilerden Altın Aşırova, Habibe Ata, Fatih Pektezel ve Semiha Aşık da katıldı.

Engelsiz Birim Koordinatörlüğü’nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü adına gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite olarak, “Engelsiz Üniversite Birimi” marifetiyle engelli bireyler için her türlü kolaylığı sağlamak için çalıştıklarını, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün de engelli bireyler için toplumsal duyarlılık oluşturması bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

Rektör Aktekin, “Bilindiği üzere üniversitemiz “Engelsiz üniversite” adına yapmış olduğu başarılı çalışma ve yürüttüğü projeleri ile, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Turuncu Bayrak”, “Mavi Bayrak” ve “Yeşil Bayrak” ödülleriyle ödüllendirildi. Üniversitemizin bu başarısında Engelsiz Birim Koordinatörlüğümüzün büyük katkıları var. Bu nedenle sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Önümüzdeki süreçte de engelli bireylerin sorunlarını çözmek ve benzer başarılara imza atmak için çalışma yürüttüklerini ifade eden Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörlüğü yetkilileri, Rektör Aktekin’e desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

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