Randevu sırası dolduğu için oğlu muayene edilmeyince doktoru darbetti  (2)

`GÖMLEĞİMDEN VE ATLETİMDEN ÇEKEREK BENİ DARP ETTİ´

Nevşehir Devlet Hastanesinde randevu sırası dolduğu için hasta yakını Ahmet C. tarafından darp edilen Dermatoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Güneş, yaşadığı olayı anlattı. Hatanede çalışan sağlık personelleri de Başhekimlik binası önünde toplanarak, olayı protesto etti. Güneş, "Saat 09.30´da poliklinik hizmeti verdiğim bir sırada randevu ve sırası olmayan bir hasta tarafından darp edildim. Kapıdan izinsiz giren hasta `Bir şey sorabilir miyim?´ dedi. Ben de `Buyurun sorabilirsin´ dedim. `Sıramız kapanmış` dedi. `Evet bakabileceğim kadar hasta aldım, daha fazla hasta alamayacağım ama öğle sonrasında size yardımcı olabilirim´ diye karşılık verdim. `Bana bakacaksınız ben köyden geldim´ dedi. `Tamam bakacağım ama şu an 60 hastam var, onlar varken bakamam, randevunuz veya sıranız var mı?´ dedim. `Randevum da sıramda yok bana bakmak zorundasın´ dedi. Ben de bu şekilde yardımcı olamayacağımı söyledim. Ona rağmen poliklinikten çıkmak istemedi ve muayene olmak istedi. Ben de bu şekilde yardımcı olamayacağımı, çıkması gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

'HASTALARIN MÜDAHALESİ İLE OLAYA SON VERDİ'

Sözlerini sürdüren Güneş şöyle konuştu:

"'TV´lerde gördüğümüz gibi boşuna doktorları dövmüyorlar´ diyerek üzerime yürüdü. Bu babası olduğunu öğrendiğim şahıstı. Daha sonra hasta yakınları ve poliklinik sekreteri tarafından tutuldu. Ancak hastanın oğlu olan şahıs, babasının provoke etmesi ile üzerime saldırdı. Bir anda yakamı topladı. Gömleğimden ve atletimden çekerek beni darp etti. Hastane güvenliğinin ve hastaların müdahalesi ile olaya son verdi. Böyle bir şeyi memleketine hizmet etmek için gelmiş bir doktor olarak yaşamak beni üzdü. İnşallah ben son olurum diye düşünüyorum."

'BÜTÜN GAYRETİMİZLE GÖREVİMİZİ İFA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Doktorlar adına açıklamada bulunan Nevşehir Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Çağrı Yıldız ise, "Bu konuşmayı yapmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüm. Sıklıkla yakın zamanda birçok kez TV´lerde karşılaştığımız sağlıkta şiddet vakalarının bir benzerini ne yazık ki hastanemizde yaşadık. Beraber çalışmaktan onur duyduğumuz Nevşehir´in çocuğu Rıdvan Güneş, bugün anlamsız, herhangi bir izahı olmayan fiziksel veya sözel olarak şiddete maruz kalmıştır. Nevşehir Devlet Hastanesindeki tüm doktorlar üzülmüştür. Motivasyonunu yitirmiş ve enerjisini yitirme noktasına gelmiştir. Belki sıklıkla gördüğümüz için insanlar bu olayları sıradan olarak görebilmektedir. Fakat bizler tüm gayretimizle görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz. Her kim olursa olsun görevini ifa etmeye çalışırken bundan alıkonulduğunda kamu kurumlarında suç işlediğinin farkına varmalıdır. Adli kurumlarında süreç içerisinde tüm ifade ve yazışmalarını tamamlayarak gereken cezaları vereceğine inancımız tamdır" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-12-03 18:01:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.