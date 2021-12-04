Futbol maçında gergin anlar Final maçı sonunda iki takım birbirine girdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’de düzenlenen Okul Sporları Liselerarası Futbol Müsabakası final maçı sonrasında öğrenciler sahada birbirine girdi.

20212022 eğitim öğretim yılı etkinlikleri kapsamında okul sporları futbol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvanın final karşılaşması sonunda iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Sahada bulunan öğretmenlerin ve güvenlik güçlerinin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Final maçını izlemeye gelen takım taraftarı öğrencilerin olaya karışmaması için bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.

Güvenlik güçleri saha dışındaki taraftar öğrencileri yatıştırarak bölgeden uzaklaştırdı. Saha içinde başlayan gerginlik de daha fazla büyümeden engellendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.