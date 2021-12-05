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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Savran'dan iş yeri yanan esnafa ziyaret

İHA

Başkan Savran'dan iş yeri yanan esnafa ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Fişekçi Sokak’ta dün gece çıkan yangında iş yeri zarar gören esnafı ziyaret etti.
Belediye Başkanı Mehmet Savran, beraberinde başkan yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan ile birlikte İbrahim Paşa Mahallesi Fişekçi Sokak’ta dün gece çıkan yangında iş yeri zarar gören Ömer Kartal isimli esnafı ziyaret etti. İş yeri sahibi ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yangın ile ilgili bilgi alan Başkan Savran, “Gece saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz kısa sürede müdahale etti. Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Rabbim kimseye böyle bir hadise yaşatmasın. Belediye olarak bizlerde esnaf kardeşimize gereken desteği vereceğiz” dedi.
Savran, daha sonra İbrahim Paşa Mahallesi Muhtarı Hallav Tuncay Orhan ve Yeni Mahalle Muhtarı Süleyman Balaban ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Fişekçi Sokak’taki iş yerlerini tek tek gezerek esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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