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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süt Kardeşler sahnelendi

İHA

Süt Kardeşler sahnelendi

Süheyl ve Behzat Uygur'un sahneye koyduğu eğlence dolu oyun 'Süt Kardeşler' Nevşehir’de sahnelendi.
Biletleri satışa çıktığı ilk gün tükenen oyun izleyicilerini kahkahaya boğdu. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tiyatro Geceleri’ ‘Süt Kardeşler’ isimli tiyatro oyunu ile devam etti.
Oyuncu kadrosunda; Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm’ün yer aldığı 2 perdelik oyun Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.
İlk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından biri olan Nejat Uygur tarafından sahnelenen oyun usta sanatçının oğulları Süheyl ve Behzat Uygur tarafından günümüz yorumuyla Nevşehir’de tiyatro severler ile buluştu.
Kostümleriyle ve dekoruyla izleyicileri 1950’li yıllara götüren “Süt Kardeşler” isimli müzikal oyun danslarıyla da izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.
Oyun sonunda izleyicileri selamlayan Behsat Uygur, “Süt Kardeşler oyunu için Diyarbakır’da başlayan turnemiz Urfa, Gaziantep, Adana, Mersin ve Kahramanmaraş'ın ardından Nevşehir’de son buldu. Gerçekten çok yorulduk ama buna değdi. Nevşehir’e geldiğimiz ilk andan itibaren inanılmaz güzel bir enerjiyle karşılaştık. Sakin, huzurlu ve mutlu bir şehir Nevşehir. Burada bizi izlemeye gelen bu kalabalığı görünce anladık ki şehri güzelleştiren orada yaşayanların enerjisi. Başta belediye başkanımız Dr. Mehmet Savran olmak üzere tüm emeği geçenlere, teşekkür ediyoruz. Biletler çok kısa süre3de tükenmiş ve sosyal medya aracılığı ile birçok yazan kişi oldu. Buradan bir defa daha geleceğimizin sözünü vermek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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