Fırtına geri dönüyor

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Salı günü etkili olması beklenen şiddetli rüzgarın saatteki hızın 70 km'ye kadar çıkması bekleniyor.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada: "Güney ve Güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr, fırtına ve yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına Beklendiği , yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden

itibaren, rüzgârın güney ve güneydoğu yönlerden, kuvvetli rüzgar ve fırtına (4070 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı

zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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