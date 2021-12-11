Şehit Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir´de toprağa verildi



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)IRAK´ın kuzeyinde, 'Pençe-Yıldırım' operasyon bölgesinde PKK´lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz (23), memleketi Nevşehir´de son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Yıldırım' operasyon bölgesinde, 2 gün önce, PKK´lı teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, şehit oldu. Şehidin acı haberi, İstanbul´un Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehit Aksöz´ün cenazesi, helallik alınması için dün İstanbul´daki evinin önüne getirildi. Okunan duaların ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Nevşehir´e gönderildi. Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz için Nevşehir merkeze bağlı Alacaşar köyündeki Aşağı Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Zekeriya ile annesi Ülfet Aksöz, 2 ay önce nişanlandığı Gamze Albayrak, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin kardeşi Ramazan Aksöz ise ağabeyinin üniformasıyla asker selamı verdi. Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-12-11 13:51:00



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