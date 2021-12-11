Şehit Aksöz son yolculuğuna uğurlandı Resmini çizdirdiği kuzeniyle aynı kaderi paylaştı

Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesi'nde PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz Nevşehir'in Alacaşar Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'daki baba ocağından helallik alındıktan sonra uçak ile Nevşehir Havaalanı'na getirilen şehit Aksöz'ün naaşı, daha sonra Alacaşar köyüne getirildi. Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz'ü çok sayıda vatandaş karşıladı.

Alacaşar Köyü Alacaşar Camii'nde Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altınkaya'nın kıldırdığı cenaze namazına Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Tuğgeneral Haldun Taşan, protokol üyeleri, aile üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin kardeşi Ramazan Aksöz ise abisini kendi asker şapkası ile son yolculuğuna uğurladı. Şehit İdris Aksöz'ün naaşı, dualar ile birlikte Alacaşar Köyü mezarılığında toprağa verildi.



Aynı kaderi paylaştığı şehit kuzeniyle resimlerini çizdirmiş

Şehit İdris Aksöz, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan polis memuru kuzeni Cebrail Aksöz gibi kendisi de şehit olmak isteyerek asker oldu. Şehit Aksöz, şehit kuzeniyle aynı kaderi paylaştı ama aynı karede fotoğraf çekilme fırsatı bulamadığı için 1 yıl kadar önce, birlikte oldukları resimlerini çizdirdi.

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