Nevşehir'de 14 kazada 21 kişi yaralandı

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Nevşehir'de son bir haftada meydana gelen 14 yaralamalı trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; il merkezi ve ilçelerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 7318 araç/sürücüsünün kontrolü yapıldı. 12 maddi hasarlı kaza meydana gelirken, 14 yaralanmalı kazada 21 kişi yaralandı.

Ayrıca 16 araç trafikten men edilerek 1993 araç/sürücüsüne işlem yapıldı.

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