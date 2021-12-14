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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NEVÜ’de 3 Profesör Kadrosuna Atama Yapıldı

İHA

NEVÜ’de 3 Profesör Kadrosuna Atama Yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’ne 3 profesör ataması yapıldı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’nün üst yönetim organı olan Yönetim Kurulu Toplantısı’nın 39’uncusu NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemdeki maddelerin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda ayrıca Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Profesör kadrosuna Doç. Dr. Lütfi Buyruk, İlahiyat Fakültesi Temel İslam bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Profesörlük kadrosuna Doç. Dr. İbrahim Yılmaz ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Profesörlük kadrosuna Prof. Dr. Lütfi Gürkan Gökçek’in Profesör olarak atamaları yapıldı.

Prof. Dr. Lütfi Buyruk
Prof. Dr. Lütfi Buyruk, Çukurova Üniversitesi Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Lisans mezunudur. Yüksek lisansını Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim dalında tamamlayan Buyruk, Doktora derecesini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim dalından almıştır. 2016 yılında Turizm Bilim Alanında doçentlik unvanı almaya hak kazanmıştır. Uzun yıllardır NEVÜ'de görev yapan Prof. Dr. Buyruk, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. İbrahim Yılmaz
1967 Karaman'da doğdu. 1988 yılında Adana İmam Hatip Lisesinden, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. BursaUludağ Üniversitesi’nde yüksek lisans (1996), KonyaSelçuk Üniversitesi’nde doktorasını (2006) tamamladı. 1994 yılından itibaren MEB’e bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 2010 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalı kadrosuna atandı. 2013 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalı kadrosuna atandı. 04.04.2016 tarihinde girdiği sözlü sınavında İslâm Hukuku alanında doçent unvanını aldı. Yazarın, Yetki ve Sistem Açısından İslâm Hukukunda Boşanma (Kayseri, 2007), İslâm Hukukunda Kamu Otoritesinin Mubahı Sınırlandırması (Ankara, 2020) ve Fıkıhta KadınCami İlişkisi Cemaatle Namaza İştirak Etme Bağlamında isimli eserleri ve İslâm hukuku alanında yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Lütfi Gürkan Gökçek
1992 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Sumeroloji Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur. 1998 yılında yüksek lisans, 2003 yılında ise doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1996 yılında Gazi Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde göreve başlayan Gökçek, 23.09.2006 tarihinde Yrd. Doç. Dr. 06.01.2009 tarihinde ise Doçent unvanını almıştır. 2014 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde Bölüm Başkanı olarak göreve başlayan Gökçek, Profesör unvanını alarak çalışmalarına devam etmektedir.
Gürkan Gökçek’in Asurca yazılı tabletler üzerine birçok ulusal, uluslararası yayınları, kitapları olmasının yanı sıra aktif olarak arkeolojik kazı çalışmalarına da katılmıştır.

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