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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önce okudular, sonra tartıştılar

İHA

Önce okudular, sonra tartıştılar

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından kitap okumak için farkındalık oluşturmak üzere 5 yıl önce hayata geçirilen 'Hayatın Anlamı Kitap' Projesi kapsamında öğrenciler okudukları kitap üzerinde tartıştı.
Proje kapsamında, Ürgüp Hanife Memiş Aksoy ilkokulunda açılan Küçük Prens Tematik Kütüphanesinde düzenlenen ve moderatörlüğünü Türkçe Öğretmeni Fatma Korkmaz yaptığı okuma etkinliğine Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Maraşlı katıldı. Okudukları 'Küçük Prens' kitabı hakkında söyleşi yapan öğrenciler, kitapta geçen konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Maraşlı çocukların okudukları 'Küçük Prens' kitabında geçen konular üzerine bir süre sohbet etti.
Etkinlik sonunda açıklama yapan Arzu Maraşlı, “Ürgüp kaymakamlığı tarafından 5 yıl önce Hayatın Anlamı Kitap diye bir proje başlattık. Öğrencilerimizde kitap okumaya karşı farkındalık oluşturmak, Türkçemizi doğru, güzel ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla yola çıktık. Hayatın anlamı kitap projesinde her ay birbirinden farklı etkinlikler yapıyoruz. Okuma günleri, yazarokur buluşmaları, kitap ile sohbet etkinlikleri, kitap okuma saatleri gibi birçok etkinliğimiz var. İlk defa öğrencilerimiz ile Küçük Prens Tematik kütüphanesinde bu etkinliği düzenledik. Etkinliğimize 11 okuldan 22 öğrenci katıldı. Küçük Prens kitabı üzerine güzel bir söyleşi yaptık" ifadelerini kullandı.
Projeye katılan öğrenciler de, Ürgüp Kaymakamlığı tarafından yürütülen bu projenin kitap okumaların konusunda çok etkili olduğunu söyleyerek, projenin devam etmesini istedi.

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