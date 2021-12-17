Antika hırsızı tutuklandı

Nevşehir'de 3 ayrı evden hırsızlık yapan bir kişi, çaldığı eşyalar ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nar Beldesi Orta Mahallede ikamet eden M.O.'yu takibe aldı. Şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, antika değeri olan eşyalar ve bebek arabası ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan adamada ayrıca 2 adet eski el dokuma halı, 1 adet bakır sini, 1 adet ahşap eski sandık, 1 adet bebek arabası ve 1 adet eski kapı üzerine takılan metal süslük ile birlikte 1 adet anfi, 1 adet turuncu renkli hızar, 1 adet turuncu renkli hızar, 1 adet sarı renkli 21 w şarzlı matkap, 1 adet gümüş renkli darbuka, 1 adet eski model büyük boy radyo, 1 adet mavi renkli BX1140B kaynak makinesi, 1 adet mavi renkli su motoru, 1 adet san renkli DEWALT marka hilti, 1 adet mavi renkli akü (güç kaynağı) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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