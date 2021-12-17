Nevşehir Valiliği: "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Nevşehir Valiliği'nin sosyal medya hesabından Kayseri'deki terör saldırısının 5. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayseri’de 17 Aralık 2016 günü çarşı iznine çıkan silahsız ve sivil askerleri taşıyan halk otobüsüne alçakça düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. 17 Aralık 2016."

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