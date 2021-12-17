Şehit Aksöz için mevlit okutuldu

Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu geçtiğimiz günlerde şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'in Mevlidi Şerif okutuldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'in memleketi olan Nevşehir'in Alacaşar Köyünde Mevlidi Şerif okutuldu ve Hatim Duası yapıldı. Cuma Namazına müteakip yapılan hatim duasına, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nevşehir Valisi Becel yaptığı açıklamada "Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" dedi.

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