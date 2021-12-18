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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’da "EVET" dedi

İHA

Kapadokya’da "EVET" dedi

Eşsiz coğrafyası ile insanları kendisine mest eden Kapadokya bölgesi, birçok anıya da ev sahipliği yapıyor. Bu anıların en önemlisi de hayatlarını birleştirecek olan çiftlerin evlilik teklifi ettiği anlar.
Kapadokya bölgesini kız arkadaşıyla birlikte Eskişehir’den gezmeye gelen Eyüphan Laloğlu, kız arkadaşı Zehra Emre’ye Kapadokya bölgesinde evlenme teklifi etti. Kapadokya’nın eşsiz manzarasında balonlar altında evlenme teklifi yapan çiftin görüntüsü cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi.
Kız arkadaşı Zehra Emre’ye evlilik teklifi ettikten sonra heyecanlanan Eyüphan Laloğlu, tek taş yüzüğü hangi parmağına takacağını sordu. O anlar çevrede bulunan arkadaşlarını gülümsetti.

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