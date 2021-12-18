NEVÜ Büyük Erkekler A Kategorisi tenis müsabakalarında birinci oldu

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVÜ Öğrencileri ‘Büyük Erkekler A Kategorisi tenis müsabakalarında birinci oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Büyük Erkekler A Kategorisi tenis müsabakalarında grup birinciliği elde etti. NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Utku Batur ve Oğuz Hakan Sözüer, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Adana Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Büyük Erkekler A Kategorisi Tenis Müsabakalarını grup birincisi olarak tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.