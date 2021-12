Çiftçinin imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti 5 Bin ton şeker pancarı tarlada kaldı

Nevşehir’in Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerine bağlı 5 köyde yaklaşık 5 bin ton şeker pancarı tarlada kaldı. Mahsulü tarlada kalan çiftçilerin imdadına Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Şeker fabrikası ile taşıyıcılar kooperatifi arasında, mazottaki fiyat artışı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık 20 gün giderilemeyince çiftçinin elindeki ürün tarlada kaldı. Kar ve yağmur nedeniyle tarlalar çamur olunca çiftçi mahsulünü tarladan çıkaramadı. Mahsulü tarlada kalan çiftçilerin imdadına Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Hacıbektaş ilçesine bağlı Başköy, Karaova ve Hasanlar ile Kozaklı ilçesine bağlı Küllüce ve Karahasanlı köylerinde yağış nedeniyle çamur olan tarlaların yolları İl Özel İdaresine ait olan greyder ve dozerle açıldı. Tarlada kalan şeker pancarları yine İl Özel İdaresine ait kepçeler ile traktörlere yüklendi.



“İş makineleri seferber edildi”

Çiftçilerin mağduriyetini gidermek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, “Şu an eksi dereceye düşen hava sıcaklığı ile beraber şeker pancarı üreticilerimiz mağduriyetlerini bildirdiler. Özellikle tarla yollarının çamur olmasından dolayı araçlarının gitmediğini ve ellerinde bulunan ürünleri fabrikaya gönderemediklerini söylediler. Biz de Özel İdare ekipleri olarak geçen hafta Cuma gününden itibaren ekiplerimiz ile seferber olduk. Çiftçimizin elinde kalan yaklaşık 5 bin ton şeker pancarının merkeze götürülmesinde ve fabrikaya ulaştırılmasında yardımcı olmak için gayret ediyoruz. Greyderlerimiz önce yolları açmaya çalıştı. Fakat çamurlar o kadar büyük boyutlara ulaştı ki greyderler yetişmedi ve dozerleri devreye soktuk. Şu an yolunu açtığımız yerlerde de çiftçilerimizin taşımakta zorluk çektiği şeker pancarlarının taşınmasına yardım ediyoruz. 67 iş makinesiyle bir haftadır çiftçilerimizin yanındayız" dedi.

Başköy Muhtarı Bülent Uyar, “Pancarımız kar kış nedeniyle bu duruma kaldı. Yerin yaş olmasından dolayı çekemedik. Şu an özel idare ekipleri yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.



“Mazota gelen zam nedeniyle 20 gün anlaşma sağlanamadı”

Çiftçinin zor durumda olduğunu söyleyen Şeker Pancarı üreticisi Sami Dişli, “Çiftçi zor durumda. Pancarlarımız arazide kaldı. Kalma nedeni taşıyıcılar kooperatifi ile şeker fabrikası arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle 20 gün greve gidilmesi bizi bugün bu hale koydu. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Şu an devletin büyüklüğünü, sıcaklığını, şefkatini çiftçi hissediyor” dedi.



“Yüzde 30 zararımız var”

Çiftçinin zararda olduğunu söyleyen üretici Cafer Dölek, "Çiftçinin tarlaya inecek olan pancarı 100 ton ise bu güne kaldığı ve bu zahmetle yüklendiği ve taşındığı için 70 tona düşmüştür. En büyük zararı çiftçi ile kamyoncu çekiyor. Çiftçi Merdan Önal da yaptığı açıklamada; “Pancarımız tarlada kaldı. Hükümetten de çok memnunuz. Onlar olmasa belki de bu hizmet gelmeyecekti. Bunların desteği ile bu çamurdan kurtulmak istiyoruz. Çok mağdur durumdayız. Gereğinin yapıldığını herkes gözleriyle görüyor” ifadelerini kullandı.

Birçok çiftçinin pancarının tarlada kaldığını söyleyen pancar üreticisi Ali Ünlüer ise, "Pancarımızı teslim edemiyoruz. Bir çok çiftçinin pancarı tarlasında kaldı. İl Özel İdaresi tüm ekipmanlarını seferber etti. Bizi bu zorluktan kurtarmaya çalışıyor. Gönderdiğimiz pancarın yüzde 30'u çiftçinin cebinden çıkıyor. Seneye de aynı şartlar devam ederse ekim en az yüzde doksan azalacak. Herkes tarlasını ona göre ayarladı. Ekim'de önümüzdeki yıl çok düşecek. Şeker fabrikası bizi çok mağdur etti" dedi.

Fabrikaya verdikleri taahhüdü kuraklık nedeniyle yerine getiremediklerini söyleyen Hasan Tatlısu da, “Devlet bulunduğumuz bölgeye yüzde 60 kuraklık verdi. Bizim pancarımız çıkmadı. Şeker pancarı da bize ceza uygulayacağım diyor. Eğer uydularsa tüm pancarın bedelini alır. Biz zaten zarar ettik birde ceza uygulanırsa pancarımızın tamamı elimizden gider. Pancar iki ay tarlada yattı. Bunun için yüzde otur zaten firemiz var. Çiftçi olarak çok zor durumdayız” dedi.

